Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono l’offerta pubblica di scambio presentata dal Monte dei Paschi di Siena per acquisire il controllo completo di Mediobanca e formare così un terzo grande gruppo bancario dopo Intesa Sanpaolo e Unicredit, e l’inizio delle espulsioni di migranti irregolari dagli Stati Uniti, con la diffusione da parte della Casa Bianca di una foto che mostra una fila di persone in catene che sale su un aereo militare ripresa su quasi tutte le prime pagine. Il Fatto apre invece sulle vicende giudiziarie che riguardano la società Visibilia e la ministra del Turismo Santanchè, la Verità continua la sua campagna contro il “green deal” dell’Unione Europea, e l’Osservatore Romano segue l’operazione militare dell’esercito israeliano in Cisgiordania. I giornali sportivi si dividono fra la vittoria di Sinner nella semifinale degli Australian Open di tennis e la presentazione della partita di Serie A di calcio fra Napoli e Juventus in programma oggi.