È stato scarcerato l’uomo accusato di avere rapito una neonata a Cosenza insieme alla moglie

È stato liberato l’uomo che martedì era stato arrestato insieme alla moglie con l’accusa di aver rapito una neonata di un giorno dalla clinica del Sacro Cuore, nel centro di Cosenza, in Calabria. Dopo un interrogatorio di quattro ore il giudice per le indagini preliminari di Cosenza ha disposto la scarcerazione dell’uomo. La donna è invece ancora in carcere.

Molti aspetti della vicenda non sono ancora stati chiariti del tutto. L’avvocato difensore ha spiegato all’Ansa che il giudice ha creduto alla versione dell’uomo, il quale ha ripetuto di aver sempre ritenuto che la moglie fosse incinta e che la neonata fosse la sua. Nei giorni scorsi la donna avrebbe fatto vedere al marito anche una lettera di dimissioni dall’ospedale. Martedì lui era in clinica perché era convinto che stessero portando a casa loro figlio appena nato. Durante l’interrogatorio la moglie si è assunta la completa responsabilità del rapimento.

La coppia era stata rintracciata dalla polizia già poche ore dopo il rapimento della bambina, che era stata riportata dai suoi veri genitori il giorno stesso.