Le “Palle di Mozart” non si producono più a Salisburgo

Negli anni Salisburgo, nell’Austria occidentale, ha costruito buona parte della propria identità come località turistica attorno a una sola cosa: l’essere la città natale del compositore Wolfgang Amadeus Mozart. Uno dei souvenir più tipici che si possono portare a casa dalla città è una scatola di “Palle di Mozart” (Mozartkugeln in tedesco): sono palline di marzapane al pistacchio ricoperte di crema gianduia e immerse nel cioccolato fondente, impacchettate con una carta stagnola su cui è disegnata la faccia del compositore.

La ricetta del cioccolatino è stata ideata da uno dei migliori pasticceri della città, Paul Fürst, nel 1890: dal 1948, le Palle di Mozart sono state prodotte a milioni in una fabbrica a sud di Salisburgo, nel comune di Grödig. Da dicembre, però, a Salisburgo non si produce né si esporta più il celebre cioccolatino: l’ultima Palla di Mozart è stata prodotta nella fabbrica di Grödig all’inizio dello scorso dicembre, e a fine mese anche gli ultimi 65 dipendenti sono stati licenziati.

Il motivo è che tre anni fa l’azienda che li produceva, la Salzburg Schokolade, è fallita, anche per via del prezzo crescente del cacao, materia prima fondamentale per produrre cioccolatini. Nella fabbrica di Grödig, Salzburg Schokolade fino a pochi anni fa produceva fino a 12mila tonnellate di dolci all’anno: non solo “Palle di Mozart” ma anche altre specialità locali, come Mozarttaler (delle monete di cioccolato con la faccia di Mozart) e le barrette di cioccolato alla nocciola Milketten.

Mondelez International, multinazionale che produce tra le altre cose anche i biscotti Oreo e le barrette di cioccolato Toblerone e che possedeva Salzburg Schokolade, ha deciso di chiudere la fabbrica, e ha detto che sta cercando un nuovo sito nella sua rete che possa produrre le Mozartkugeln. Secondo i media locali, è probabile che la produzione verrà spostata in Repubblica Ceca, dove i costi di produzione sono più bassi: per questo motivo negli ultimi anni già il processo di confezionamento delle Palle di Mozart era stato esternalizzato in Repubblica Ceca.

Nel frattempo, chi vuole assaggiare la Palle di Mozart può acquistare le scatole che sono ancora in vendita o provare una delle tante imitazioni e sottomarche vendute in città (e su internet) con nomi leggermente diversi.