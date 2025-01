Andrea Vavassori e Simone Bolelli si sono qualificati per la finale di doppio agli Australian Open di tennis

I tennisti italiani Andrea Vavassori e Simone Bolelli si sono qualificati per la finale del torneo di doppio degli Australian Open, dopo aver battuto in semifinale André Göransson e Sem Verbeek in rimonta, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4. Per la coppia italiana sarà la seconda finale consecutiva agli Australian Open e la terza in uno dei tornei del Grande Slam, i più prestigiosi nel tennis, visto che a giugno avevano raggiunto la finale al Roland Garros.

Gli highlights della vittoria in semifinale

Nell’ultimo anno Vavassori e Bolelli hanno vinto assieme quattro tornei, compreso l’ATP 250 di Adelaide ottenuto lo scorso 11 gennaio; non hanno però ancora mai vinto un titolo Slam, perché hanno perso le finali di Australian Open e Roland Garros che hanno giocato.

Sabato, a un orario ancora da definire, affronteranno la coppia formata dal finlandese Harri Heliövaara e dall’inglese Henry Patten, che hanno vinto assieme l’ultimo Wimbledon (altro torneo del Grande Slam). In caso di vittoria, Vavassori e Bolelli salirebbero al secondo posto del ranking mondiale del doppio maschile.