Mercoledì sera circa 70 tifosi della Real Sociedad sono stati aggrediti a Roma, probabilmente da tifosi della Lazio

Mercoledì sera una settantina di tifosi della squadra di calcio spagnola della Real Sociedad è stata aggredita in centro a Roma, probabilmente dalla tifoseria organizzata della Lazio. Alcuni video che stanno circolando online mostrano un grosso gruppo di persone (secondo le prime ricostruzioni 80) avvicinarsi a un locale di via Leonina, a poche centinaia di metri dal Colosseo, dove poi ci sono stati scontri e lanci di oggetti. Nove tifosi della squadra di San Sebastián risultano feriti: tre di loro sono stati accoltellati, uno dei quali ricoverato con prognosi di trenta giorni. Per le 21 di giovedì allo Stadio Olimpico di Roma è prevista la partita di Europa League tra Lazio e la Real Sociedad.

Secondo quanto riferito da ANSA gli aggressori sarebbero scappati dopo l’arrivo della polizia, che ha trovato e sequestrato sul posto sbarre di metallo, un martello e altri oggetti contundenti. Sono in corso le indagini e le acquisizioni delle immagini riprese da telecamere di sorveglianza. Alcune persone sarebbero già state identificate.