C’è un nuovo incendio vicino a Los Angeles, in California

Mercoledì è divampato un nuovo incendio nella zona di Castaic, in California, a un’ottantina di chilometri da Los Angeles. L’incendio Hughes per il momento si estende su 20 chilometri quadrati, ma si sta allargando: per questo sono stati emessi nuovi ordini di evacuazione. Non si sa con esattezza quante persone riguardino, ma a Castaic ne vivono circa 18mila. I vigili del fuoco hanno disposto la chiusura del parco nazionale delle San Gabriel Mountains e sono state evacuate tre scuole. L’incendio si sta avvicinando anche al penitenziario di Castaic, dove si trovano quasi 5mila detenuti, che per il momento non è stato evacuato.

Sono invece sotto controllo gli ultimi due dei cinque devastanti incendi nell’area metropolitana di Los Angeles in cui nelle scorse settimane sono morte almeno 27 persone. L’incendio Eaton è stato contenuto al 91 per cento, quello più grande di Palisades al 68 per cento (il contenimento è la percentuale del perimetro dell’incendio che i vigili del fuoco considerano sotto controllo). Da quando erano divampati, il 7 gennaio, gli incendi a Los Angeles hanno distrutto o danneggiato 16mila edifici.

