Sulla maggior parte dei giornali di oggi l’apertura è dedicata alle prime decisioni prese dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il suo insediamento, e alle reazioni internazionali alle sue iniziative. Il Manifesto e Avvenire aprono invece sull’operazione militare iniziata dall’esercito israeliano in Cisgiordania dopo l’entrata in vigore della tregua fra Israele e Hamas a Gaza, il Fatto si occupa dell’ipotesi di dimissioni della ministra del Turismo Santanchè dopo il suo rinvio a giudizio, e Libero e il Tempo criticano gli attacchi a Elon Musk per il suo gesto simile a un saluto romano. I giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Champions League, con le vittorie di Atalanta e Bologna e il pareggio della Juventus.