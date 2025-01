L’Antitrust tedesca ha approvato la creazione di una joint venture fra Leonardo e Rheinmetall per produrre armi per l’esercito italiano

L’autorità antitrust della Germania ha approvato la creazione di una joint venture, cioè un’associazione temporanea fra due società, fra l’azienda italiana Leonardo e la tedesca Rheinmetall, per la produzione di mezzi militari di terra per l’esercito italiano. Secondo l’Antitrust, nonostante le loro dimensioni e il fatto che siano entrambe fra le più importanti aziende per la produzione di armi in Europa, la loro unione non sarebbe un problema in termini di concorrenza dato che le loro attività sono «complementari» e che nessuna delle due è in grado di produrre da sola quanto le viene richiesto dallo Stato italiano. La joint venture si chiamerà Leonardo Rheinmetall Military Vehicles e avrà sede legale e operativa in Italia.