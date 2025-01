È morto il critico d’arte Luca Beatrice: aveva 63 anni

Martedì è morto a 63 anni Luca Beatrice, noto e apprezzato curatore e critico d’arte: era ricoverato all’ospedale delle Molinette di Torino dopo che aveva avuto un infarto. Oltre ad aver curato molte e importanti mostre d’arte contemporanea, per esempio su Andy Warhol e Jackson Pollock, aveva anche scritto diversi libri su vari temi culturali, ed era presidente della Quadriennale di Roma.

Beatrice era nato a Torino il 4 aprile del 1961: negli anni Ottanta, dopo la laurea in storia dell’arte all’università di Siena, cominciò la sua carriera da critico scrivendo per riviste come Tema celeste e Flash Art. Nel decennio successivo curò diverse mostre dedicate all’arte contemporanea italiana, poi tenne corsi alla IULM di Milano e all’Accademia di Brera, tra le altre. Dal 2010 al 2018 fu il presidente del Circolo dei Lettori di Torino. Ha collaborato con Il Giornale, e negli ultimi anni scriveva di temi variamente legati alla cultura su diversi altri giornali, tra cui Linkiesta e Libero.