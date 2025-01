Su quasi tutti i giornali di oggi l’apertura è dedicata alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha giurato ieri al Congresso diventando il quarantasettesimo presidente; molti titoli si concentrano sui contenuti del suo primo discorso nel quale ha esposto un elenco delle prime iniziative della sua presidenza. Qualche giornale si occupa invece in apertura della decisione della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per abolire la legge sull’autonomia differenziata, mentre i giornali sportivi si occupano di calciomercato e presentano le partite di Champions League in programma stasera.