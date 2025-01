È morto il tastierista canadese Garth Hudson, noto per aver fatto parte della Band, molto popolare fra anni Sessanta e Settanta

È morto il polistrumentista canadese Garth Hudson, noto per aver fatto parte della Band, lo storico gruppo rock composto da musicisti canadesi e statunitensi molto popolare soprattutto tra anni Sessanta e Settanta. Hudson suonava diversi strumenti, principalmente l’organo elettronico, la fisarmonica e il sassofono, ed era considerato il principale artefice del suono della band, che collaborò di frequente con Bob Dylan ed ebbe grande successo grazie ai dischi Music From Big Pink e The Band. Era l’ultimo componente del gruppo a essere ancora in vita: aveva 87 anni.

Nato e cresciuto nell’Ontario, nel 1961 Hudson si unì ai Levon and The Hawks, il gruppo composto da Levon Helm e Ronnie Hawkins: assieme a Robbie Robertson, Rick Danko e Richard Manuel, i tre formarono appunto la Band, che fu attiva tra il 1965 e il 1976 e poi si riformò negli anni Ottanta. Dal 2000 in avanti Hudson avviò la propria carriera solista e continuò a suonare di tanto in tanto fino al 2023: collaborò con numerosi musicisti, tra cui Leonard Cohen, Van Morrison, Elton John e Neko Case.