A giugno lo storico stabilimento della Candy a Brugherio, in provincia di Monza, smetterà di produrre lavatrici

Da fine giugno lo storico stabilimento della società Candy a Brugherio, in provincia di Monza, smetterà di produrre lavatrici. Nei giorni scorsi i dirigenti di Haier, il grosso gruppo cinese che nel 2018 ha acquistato Candy, hanno incontrato i sindacati per comunicarlo. L’accordo con i sindacati include l’estensione di una procedura di riduzione del personale su base volontaria e un progetto di riconversione dello stabilimento di Brugherio, dove al momento lavorano circa 175 persone sui circa mille dipendenti del gruppo Haier in Italia. Il segretario della Fiom Cgil Brianza, Pietro Occhiuto, ha spiegato che il 29 gennaio l’azienda dovrebbe presentare un piano in cui sarà delineato il modo in cui cambierà la produzione nell’impianto nei prossimi mesi.

