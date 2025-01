L’inizio della tregua fra Israele e Hamas, con la liberazione di tre donne israeliane prese in ostaggio negli attacchi del 7 ottobre 2023 e il rilascio di 90 prigionieri palestinesi dalle carceri israeliane, è la notizia principale su quasi tutte le prime pagine; molto spazio è dedicato anche alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump in programma oggi a Washington. Il Fatto esprime perplessità sul ricordo del presidente della Repubblica Mattarella di Bettino Craxi a 25 anni dalla sua morte, la Verità critica la regione Toscana per un’iniziativa sul fine vita, e il Resto del Carlino titola sulle parole di papa Francesco in un’intervista televisiva.