Robert Kennedy Jr., scelto da Trump come prossimo segretario alla Salute, provò a bloccare le vaccinazioni contro il Covid

Venerdì il New York Times ha pubblicato un’inchiesta in cui racconta che Robert Kennedy Jr., scelto da Donald Trump come prossimo segretario alla Salute, provò a bloccare la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 durante una delle fasi più intense della pandemia, nel maggio del 2021.

Secondo l’articolo della giornalista Christina Jewett, all’epoca Kennedy inviò una petizione alla Food and Drug Administration (FDA, l’ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici) per chiedere di revocare l’autorizzazione concessa ai vaccini e di non approvarne altri in futuro. Le vaccinazioni contro il Covid-19 erano iniziate a gennaio del 2021, e tra gennaio e maggio secondo le stime avevano già salvato la vita di quasi 140mila persone. La petizione fu inviata tramite la Children’s Health Defense, un’organizzazione non profit fondata e guidata da Kennedy. Kennedy è noto da anni per le sue posizioni antiscientifiche ed è uno dei principali esponenti del movimento antivaccinista statunitense. La sua nomina come segretario alla Salute dovrà essere confermata dal Senato.