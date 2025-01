Le notizie principali su cui aprono i giornali di oggi sono l’approvazione da parte del governo israeliano dell’accordo sulla tregua fra Israele e Hamas, con i primi scambi di ostaggi israeliani e prigionieri palestinesi in programma per domani, e il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Santanchè con l’accusa di falso in bilancio per la gestione della società Visibilia. Il Messaggero apre con un’intervista al ministro dell’Interno Piantedosi, il Fatto si occupa dei ritardi dei treni dell’ultimo periodo e dell’esposto di Ferrovie dello Stato che ipotizza sabotaggi, e la Verità e Libero titolano sull’indagine sulla morte a Milano di Ramy Elgaml, anticipando le conclusioni della procura per cui i carabinieri non avrebbero violato le regole durante l’inseguimento.