È morta a 95 anni Joan Plowright, importante attrice britannica che recitò in “Un tè con Mussolini” di Franco Zeffirelli

Venerdì è morta a 95 anni Joan Plowright, celebre attrice britannica di cinema e teatro e conosciuta in Italia principalmente per il suo ruolo nel film del 1999 di Franco Zeffirelli Un tè con Mussolini, con Judi Dench e Maggie Smith.

Plowright era nata nel 1929 e la sua carriera era iniziata alla fine degli anni Quaranta, principalmente come attrice di teatro, per cui vinse un Tony Awards nel 1961, il più importante premio statunitense per il teatro. Nello stesso anno sposò Laurence Olivier, uno degli attori britannici più celebri del Novecento, con cui recitò in diversi spettacoli. Dopo la morte di Olivier nel 1989 Plowright lasciò il teatro e si dedicò principalmente al cinema e alla televisione: nel 1992 vinse due Golden Globe come miglior attrice non protagonista per il film Enchanted April e la serie televisiva Stalin.