Le notizie principali sulle quali aprono i giornali di oggi sono due: l’accordo per la tregua fra Israele e Hamas, che sembrava dover essere approvato ieri dalle parti in conflitto ma è stato rinviato ad oggi per le divisioni nel governo israeliano, e la prima approvazione da parte della Camera della riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere fra magistratura requirente e giudicante. Altre notizie presenti su quasi tutte le prime pagine sono le discussioni nella maggioranza sull’ipotesi di candidare il leghista Zaia per un terzo mandato a presidente della regione Veneto e la morte del regista David Lynch.