La polizia sudafricana ha estratto tutte le persone intrappolate nella miniera abusiva di Stilfontein

Mercoledì sera la polizia sudafricana ha concluso le operazioni per soccorrere le persone rimaste per mesi nella miniera d’oro illegale di Stilfontein, circa 150 chilometri a sud-ovest di Johannesburg. La polizia ritiene che dentro alla miniera non ci sia più nessuno: ha detto di aver soccorso 246 persone e di aver recuperato 78 corpi.

Il caso ha attirato molte critiche verso il governo sudafricano e attenzioni anche all’estero perché i soccorsi erano cominciati solo nell’ultimo fine settimana, nonostante i minatori fossero bloccati sottoterra almeno dallo scorso novembre. Inizialmente le autorità sudafricane avevano cercato di costringere i minatori a uscire, anche interrompendo le consegne di cibo e acqua. Secondo un gruppo locale per la tutela dei diritti dei minatori, molti di loro sarebbero stati uccisi dall’inedia o dalla disidratazione, e i morti potrebbero essere più di quelli finora confermati. Il governo non ha diffuso le cause della morte delle persone estratte.

– Leggi anche: Le centinaia di persone intrappolate nella miniera abusiva di Stilfontein