Mark Carney si è candidato per sostituire Justin Trudeau come leader del partito Liberale e quindi capo del governo canadese

Mark Carney, 59enne economista, ex governatore della Banca Centrale canadese e di quella britannica, e inviato speciale delle Nazioni Unite per il clima, ha annunciato la propria candidatura come leader del partito Liberale canadese. La candidatura di Carney era stata ampiamente ipotizzata dopo che il 6 gennaio il primo ministro canadese Justin Trudeau aveva annunciato le sue dimissioni da leader dei Liberali e da primo ministro, rendendo necessaria la sua sostituzione. I Liberali voteranno per il loro nuovo leader il 9 marzo e il vincitore diventerà primo ministro (poiché il partito Liberale è quello di maggioranza) se confermato da un voto di fiducia del parlamento, il cui esito però non è per nulla scontato: non è escluso quindi che si vada a elezioni anticipate rispetto alla naturale scadenza di ottobre.

Il partito Conservatore aveva già espresso una posizione molto chiara sull’eventuale candidatura di Carney attraverso lo slogan “Just like Justin”, ovvero “proprio come Justin” (sottolineando quella che ritengono un’eccessiva vicinanza con le posizioni dell’ex primo ministro, attualmente impopolare). Di Carney si era già parlato in quanto possibile successore di Freeland al ministero delle Finanze. Nell’annunciare la sua candidatura ha detto «lo faccio perché il Canada è il miglior paese del mondo, ma potrebbe essere ancora meglio».

– Leggi anche: Chi prenderà il posto di Justin Trudeau?