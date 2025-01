Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’accordo raggiunto per una tregua fra Hamas e Israele (anche se formalmente Israele aspetta la riunione del governo di stamattina per confermarlo), accordo annunciato ieri prima dal primo ministro del Qatar e poi dai presidenti degli Stati Uniti, l’uscente Biden e il prossimo Trump, e che prevede l’inizio del cessate il fuoco domenica prossima e la liberazione di 33 ostaggi israeliani in cambio di prigionieri palestinesi. Qualche giornale titola invece sui ritardi dei treni degli ultimi giorni e sull’esposto presentato da Ferrovie dello Stato che ipotizza sabotaggi alle linee, mentre Libero e l’Unità aprono, con punti di vista diversi, sulla vicenda delle attiviste costrette a spogliarsi completamente per una perquisizione in questura a Brescia dopo essere state fermate durante una manifestazione. I giornali sportivi, oltre alle notizie sul calciomercato, commentano il pareggio fra Inter e Bologna nel recupero giocato ieri sera del campionato di calcio di Serie A.