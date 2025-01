L’attore Justin Baldoni ha fatto causa per 400 milioni di dollari all’attrice Blake Lively e al marito Ryan Reynolds

L’attore e regista Justin Baldoni ha fatto causa all’attrice Blake Lively e al marito, l’attore Ryan Reynolds, per 400 milioni di dollari. Baldoni e Lively avevano recitato insieme come protagonisti nel film It Ends With Us, di cui Baldoni è anche il regista, che era uscito l’anno scorso con grossi incassi. La causa di Baldoni è l’ultimo sviluppo di una vicenda legale cominciata a dicembre, quando Lively lo aveva accusato di molestie sessuali e di aver organizzato insieme ad altri collaboratori una campagna per rovinare la sua reputazione.

Le accuse di Baldoni a Lively e Reynolds sono di estorsione, diffamazione e violazione della privacy. Il suo avvocato ha detto che Lively e Reynolds avrebbero messo in giro informazioni «infondate e manipolate» su di lui, tentando di «demolire» la sua reputazione. Baldoni aveva già fatto causa al New York Times per un’inchiesta uscita a dicembre che raccontava la presunta campagna di diffamazione che lui e i suoi collaboratori avrebbero messo in atto contro Lively.

