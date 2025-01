C’è stato un grosso incendio nel capannone di un’azienda a Trissino, in provincia di Vicenza

Attorno alle 15 a Trissino, in provincia di Vicenza, si è sviluppato un grosso incendio nel capannone della Mendeleev Srl, un’azienda che si occupa del recupero di batterie elettriche. Non è chiara la causa, ma VicenzaToday ha scritto che si è sentito un forte boato seguito da altre esplosioni. Il capannone è stato evacuato così come anche alcune fabbriche vicine: non ci sono per il momento notizie di morti o feriti e il comune ha fatto sapere attorno alle 16:30 che le fiamme erano sotto controllo. L’incendio ha causato una densa colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza e il comune ha raccomandato ai residenti di tenere chiuse le finestre.