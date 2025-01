La notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è la trattativa in corso nel Qatar per arrivare a una tregua fra Israele e Hamas, che sembra vicina a una conclusione positiva: dovrebbe prevedere il rilascio degli ostaggi israeliani catturati negli attacchi del 7 ottobre 2023 e il ritiro graduale dell’esercito israeliano dalla Striscia di Gaza. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono le possibili modifiche al disegno di legge “sicurezza” dopo gli scontri fra manifestanti e polizia di sabato scorso, le critiche del presidente della regione Veneto Zaia al limite di due mandati, un’altra giornata difficile per i treni a causa di un guasto alla stazione Termini a Roma, e il cooperante italiano detenuto da due mesi in Venezuela.