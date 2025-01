Per la prima volta il debito pubblico italiano ha superato i 3mila miliardi di euro

A novembre del 2024 l’ammontare complessivo del debito italiano ha superato per la prima volta la soglia dei 3mila miliardi di euro. Più precisamente è arrivato a 3.005,2 miliardi di euro, 24 miliardi in più rispetto al mese precedente e quasi 150 rispetto allo stesso mese del 2023. I dati sono contenuti nel report mensile della Banca d’Italia sull’andamento del debito pubblico.

Il valore in euro ha più che altro una valenza simbolica, poiché per valutare la mole e la sostenibilità del debito pubblico questo viene messo in relazione alla grandezza dell’economia, cioè al Prodotto Interno Lordo (PIL) del paese. Secondo le previsioni del governo, nel 2024 il debito pubblico italiano dovrebbe essere pari al 135,8 per cento del PIL. Non sarebbe il valore più alto di sempre, dato che nel 2020 superò il 150 per cento del PIL.

