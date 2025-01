In Bulgaria c’è un accordo per formare il governo dopo tre mesi dalle elezioni e una lunga crisi politica

Mercoledì il presidente della Bulgaria ha dato mandato di formare un nuovo governo a Rosen Zhelyazkov, del partito di centrodestra Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (GERB), dopo quasi tre mesi dalle ultime elezioni che erano finite come le quattro precedenti, con uno stallo politico. GERB era stato il partito più votato (col 26,4 per cento) ma non aveva abbastanza seggi per governare da solo. Ora proverà a creare un governo con due alleati: i Socialisti (BSP), un partito filorusso erede del Partito Comunista che governò in modo autoritario il paese dal 1946 al 1990, e i populisti di destra di C’è un popolo come questo (ITN). Insieme i tre partiti hanno 107 dei 240 seggi del parlamento, ma un quarto partito, il Movimento per i Diritti e le Libertà (DPS), che rappresenta la minoranza turca del paese, ha promesso di votare la fiducia al nuovo governo con i propri 19 parlamentari.

La Bulgaria sta affrontando da quasi quattro anni una situazione di crisi politica e di stallo istituzionale: in questo periodo ci sono state sette elezioni, e in nessuna un partito ha ottenuto una chiara maggioranza. Si sono alternati governi di coalizione assai fragili – come quello che ora proverà a formare Zhelyazkov – e governi ad interim. Zhelyazkov ha 56 anni e tra il 2023 e il 2024 è stato presidente del parlamento bulgaro. È stato scelto come nuovo leader di GERB al posto di Boyko Borissov, che aveva guidato tre governi tra il 2009 e il 2021: in quell’anno il suo governo si era dimesso per una serie di grandi proteste contro la corruzione.

