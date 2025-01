Ci sono ancora grossi ritardi dei treni, per problemi alla stazione Termini di Roma

Martedì intorno alle 18 la circolazione dei treni alla stazione Termini di Roma è stata sospesa per oltre un’ora per problemi ancora non chiari. Alle 19 Trenitalia ha fatto sapere che i treni sono ripartiti dopo «accertamenti tecnici» non meglio specificati. Ci sono stati molti disagi sia per i treni regionali che per l’alta velocità, tra cancellazioni e ritardi fino a cento minuti. Intorno alle 20 Trenitalia segnalava che erano ancora fermi sette Frecciarossa che passano o partono da Roma.

Sempre martedì il maltempo ha causato grossi problemi alla circolazione sulla linea ferroviaria Reggio Calabria-Salerno, e ci sono stati rallentamenti anche sulla linea ad alta velocità Roma-Firenze, a causa di un guasto nel tratto tra Valdarno e Arezzo.