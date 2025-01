Sui giornali di oggi la notizia principale è la trattativa in corso a Doha per raggiungere una tregua fra Israele e Hamas e la liberazione di una parte degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas negli attacchi del 7 ottobre 2023, trattativa che sembrerebbe vicina a una conclusione positiva. Qualche giornale apre invece sugli scontri dei giorni scorsi fra manifestanti e polizia e sulle nuove norme a cui starebbe lavorando il governo per tutelare maggiormente le forze di polizia. Su tutte le prime pagine poi molto spazio è dedicato al fotografo Oliviero Toscani, morto ieri a 82 anni.