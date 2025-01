Joe Biden eliminerà Cuba dalla lista dei paesi sostenitori del terrorismo

L’amministrazione statunitense del presidente Joe Biden ha annunciato martedì che eliminerà Cuba dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo. Il governo cubano era stato inserito in questa lista nelle ultime settimane della prima presidenza di Donald Trump. Secondo informazioni riportate dai media statunitensi la decisione di Biden sarebbe parte di un accordo che dovrebbe portare alla liberazione di alcuni detenuti politici arrestati a Cuba nel 2021, dopo le grandi e inusuali proteste del luglio di quell’anno.

Questa trattativa per la liberazione dei prigionieri politici sarebbe stata condotta con la mediazione del Vaticano. L’eliminazione dalla lista può rendere più semplice la ripresa di investimenti di banche e aziende statunitensi (o internazionali) sull’isola: negli ultimi anni erano state scoraggiate anche dalle difficoltà burocratiche che comportava la presenza di Cuba nella lista dei paesi sostenitori del terrorismo. Non è al momento chiaro però se la prossima amministrazione di Donald Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio, vorrà ribaltare questa decisione.