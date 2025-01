In Sudafrica un gruppo per la tutela dei minatori ha diffuso alcuni video dei lavoratori intrappolati da mesi in una miniera illegale

Lunedì un gruppo locale per la tutela dei diritti dei minatori in Sudafrica ha diffuso due video che mostrano parzialmente le condizioni nella miniera d’oro illegale di Stilfontein, nel nord ovest del paese, dove da tempo è bloccato un gruppo di minatori abusivi: si vedono i corpi avvolti nella plastica di molte persone e alcuni uomini vivi evidentemente denutriti. I video sono stati verificati da diverse testate, ma non è stato possibile dire con certezza quanti fossero i morti: secondo il Gruppo delle comunità interessate dalle miniere unite in azione (MACUA), che ha ricevuto i video da uno dei lavoratori che è riuscito a riemergere, sarebbero almeno 100. Negli ultimi giorni si sono intensificate le operazioni per provare a tirarli fuori, ma la polizia non ha ancora diffuso ufficialmente i numeri delle persone salvate o dei corpi recuperati.

Il gruppo di minatori è bloccato nella miniera d’oro illegale da mesi. Molti di loro sono lavoratori migranti e temono fondatamente di essere arrestati qualora dovessero uscire. Secondo MACUA sarebbero ancora 400 i lavoratori bloccati sottoterra, ma è difficile dirlo con certezza. A novembre 2024 il governo aveva interrotto l’ingresso di cibo e aiuti per cercare di convincerli a uscire, ma nel frattempo alcuni gruppi di attivisti si erano mobilitati per comunicare con loro e mandare qualche forma di aiuto.

