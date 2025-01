Sono due le notizie principali sulle prime pagine dei giornali di oggi: molti titolano sulla liberazione dell’ingegnere iraniano Abedini, che è tornato in Iran a circa un mese dall’arresto su richiesta degli Stati Uniti per la decisione del ministro della Giustizia Nordio, dopo che la sua vicenda era stata legata all’arresto e alla liberazione in Iran della giornalista Cecilia Sala. Altri si occupano invece degli scontri di sabato durante le manifestazioni per ricordare Ramy Elgaml a Roma e Bologna, mentre la Stampa intervista Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Zelensky, sulle trattative per arrivare a una pace fra Russia e Ucraina.