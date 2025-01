Una valanga in val d’Ossola, in Piemonte, ha ucciso tre persone e ne ha ferite due

Domenica tre persone sono morte a causa di una valanga in val Divedro, una delle sette valli della val d’Ossola, in Piemonte. La valanga è precipitata intorno alle 12:30 a circa 2800 metri d’altezza sulla parete est della Punta Valgrande, una delle vette delle Alpi Lepontine, nel territorio del comune di Trasquera, al confine tra Svizzera e Italia. Sul posto è intervenuto il soccorso in elicottero proveniente da Borgosesia, scrive l’agenzia Ansa, per trasportare i due feriti in ospedale. Dalle prime informazioni sembrerebbe che tutte le perone coinvolte siano residenti della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.