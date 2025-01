Sei persone sono morte per l’esplosione di una bombola a gas in un ristorante a Most, in Repubblica Ceca

A Most, una città della Repubblica Ceca a nord ovest della capitale Praga, sei persone sono morte e altre otto sono state ferite e portate in ospedale per un’esplosione in un ristorante. Secondo le ricostruzioni dei vigili del fuoco l’incendio è divampato dopo che una bombola a gas utilizzata per il riscaldamento si è rovesciata, ha preso fuoco ed è esplosa nel dehors del locale. Trenta persone sono state evacuate dalla zona del ristorante, inclusi alcuni residenti dell’edificio soprastante, coinvolto nell’incendio.

Al momento dell’esplosione si trovavano nel ristorante circa venti persone. Una di loro è stata salvata mentre era intrappolata in bagno a causa dell’incendio, che ha richiesto l’intervento di dodici unità dei vigili. In una dichiarazione il ministro dell’Interno Vit Rakusan ha confermato la prima ricostruzione, parlando di un incidente.