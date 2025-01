È morto Sam Moore, cantante del duo soul Sam & Dave: aveva 89 anni

È morto a 89 anni Sam Moore, che negli anni Sessanta e Settanta fu cantante del duo soul Sam & Dave. Moore è morto venerdì in seguito a una complicazione dovuta a un’operazione chirurgica. Musicisti come Michael Jackson, Billy Joel, Bruce Springsteen e Al Green menzionarono il duo formato da Moore e Dave Prater come una delle loro principali fonti di ispirazione: furono infatti tra i primi a portare alcune caratteristiche tipiche del gospel nella musica soul e pop. Tra le loro canzoni più famose ci sono “Soul Man” e soprattutto “Hold On, I’m Comin’”.