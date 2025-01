Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni titolano sulla decisione del giudice dello stato di New York che nel processo al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump non gli ha assegnato nessuna pena dopo che era stato riconosciuto colpevole di 34 capi di accusa lo scorso maggio, altri si occupano delle ipotesi di trattativa per arrivare a una pace fra Russia e Ucraina. Il Manifesto apre sulla guerra a Gaza e il conto delle vittime fra i palestinesi, Avvenire titola sull’aumento della temperatura della Terra nel 2024, l’anno più caldo mai registrato, il Fatto indaga sul futuro della Lega, la Verità segue le indagini sulla morte di Ramy Elgaml dopo un inseguimento con i carabinieri a Milano, e Libero si occupa delle presunte violenze sessuali a Capodanno in piazza Duomo a Milano.