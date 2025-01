Il presidente statunitense Joe Biden ha cancellato la sua visita di Stato in Italia per gli incendi a Los Angeles

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che non verrà più in Italia per la visita di Stato in programma dal 9 al 12 gennaio, per seguire gli sviluppi della grave situazione in cui si trova Los Angeles a causa degli incendi di questi giorni. Mercoledì 8 gennaio Biden è stato a Los Angeles, dove ha incontrato rappresentanti della polizia e dei vigili del fuoco, e ha approvato lo stato di emergenza per la California, lo stato di Los Angeles.

In Italia Biden avrebbe dovuto incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e papa Francesco. Sarebbe stata l’ultima visita di Stato della sua presidenza, visto che tra pochi giorni sarà sostituito da Donald Trump.