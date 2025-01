In India almeno 6 persone sono morte nella calca mentre facevano la fila per una celebrazione indù

Mercoledì sera in India almeno sei persone sono morte e 35 sono rimaste ferite in una calca creatasi davanti a una scuola dove venivano distribuiti i biglietti gratuiti per l’annuale celebrazione indù del tempio Sri Venkateswara Swamy, nella città di Tirupati, nello stato meridionale dell’Andhra Pradesh. Si tratta di uno dei templi più importanti dell’induismo e anche uno dei più ricchi dell’India: possiede beni per decine di miliardi di dollari ed è visitato ogni anno da quasi 24 milioni di persone. Il Vaikuntha Dwara Darshan è una celebrazione annuale che dura dieci giorni, durante i quali visitano il tempio due o tre milioni di persone.

Secondo le prime ricostruzioni, circa 2.500 si erano messe in coda davanti alla scuola per attendere l’apertura degli sportelli. Quando il cancello è stato aperto per far uscire una donna che non si sentiva bene, alcune persone ne hanno approfittato per entrare e in poco tempo si è creata una calca: diverse persone sono cadute e sono state calpestate. A gestire la situazione ci sarebbero stati solo quattro poliziotti. I funzionari del tempio si sono scusati e hanno detto che è stata aperta un’indagine per stabilire le responsabilità. Anche il primo ministro Narendra Modi ha fatto le sue condoglianze.