L’esercito israeliano ha detto di aver trovato i resti di altri due ostaggi morti a Gaza

L’esercito israeliano ha detto di aver trovato nella Striscia di Gaza i resti di altri due ostaggi che erano stati rapiti da Hamas negli attacchi del 7 ottobre del 2023 insieme ad altre 249 persone. Sono Youssef e Hamza Alziadana, padre e figlio di 53 e 22 anni: mercoledì l’esercito ha informato la famiglia. I due erano stati presi in ostaggio mentre lavoravano nel kibbutz di Holit, insieme a due altre figlie dell’uomo, Bilal e Aisha, che erano state liberate durante la tregua del novembre del 2023. Di Youssef Alziadana l’esercito ha trovato e identificato il cadavere in un tunnel di Rafah; di Hamza Alziadana invece sono stati trovati dei resti, a lui attribuiti dai militari.

Non è chiaro quanti dei 97 ostaggi che non sono tornati in Israele siano ancora vivi. Negli scorsi mesi nel paese diverse manifestazioni, molto partecipate, hanno chiesto al governo di Benjamin Netanyahu di trattare con Hamas per ottenere la loro liberazione. Netanyahu non aveva però cambiato la sua tattica, esclusivamente militare e finalizzata all’eliminazione di Hamas, ritenendo inaccettabili le condizioni della controparte, cioè il ritiro israeliano da Gaza e un cessate il fuoco permanente.

