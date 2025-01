Mentre molti giornali di oggi si occupano in apertura della conferenza stampa del prossimo presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la quale ha minacciato di intervenire militarmente per occupare la Groenlandia e il Canale di Panama, alcuni rimangono sulle discussioni sul possibile accordo fra il governo italiano e l’azienda di Elon Musk SpaceX per un sistema di sicurezza sulle telecomunicazioni del governo. Il Sole 24 Ore e il Manifesto titolano invece sulla decisione di Meta di abolire il sistema di fact checking su Facebook e Instagram, il Fatto e il Dubbio si occupano della riforma della giustizia, la Verità indaga sui finanziamenti al sindaco di Milano Sala, e Libero apre sulla campagna pubblicitaria per la serie tv su Mussolini tratta dal libro di Antonio Scurati.