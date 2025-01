Due escursionisti inglesi sono dispersi sull’Adamello da Capodanno

Da mercoledì 1º gennaio non si hanno notizie di due escursionisti inglesi che si trovavano in Italia, sull’Adamello, tra le province di Brescia e Trento. Si chiamano Aziz Ziriat, di 36 anni, e Samuel Harris, 35 anni: sono entrambi di Londra e avevano un volo per il Regno Unito prenotato per il 6 gennaio, ma non l’hanno preso. Le ricerche dei due escursionisti sono cominciate il 7 gennaio, dopo che i loro familiari hanno dato l’allarme. Le loro ultime notizie risalgono al giorno di Capodanno, quando avevano mandato una foto alla compagna di Ziriat, mentre si trovavano nei pressi della Malga Dosson, in Val San Valentino, sotto al Carè Alto, una delle principali montagne dell’Adamello. I soccorsi sono resi particolarmente difficili dalle condizioni meteo nella zona, dove negli ultimi giorni ci sono state forti nevicate.