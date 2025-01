Didier Deschamps ha annunciato che dopo i Mondiali del 2026 non sarà più l’allenatore della Nazionale di calcio francese

Didier Deschamps ha annunciato che dopo i Mondiali di calcio del 2026 si dimetterà da allenatore della Nazionale maschile della Francia. «Mi fermerò dopo il 2026, ho fatto il mio tempo», ha detto alla tv francese TF1. Deschamps ha 56 anni e dal 2012 allena la Francia: nel 2018 vinse i Mondiali, nel 2022 andò di nuovo in finale ma perse ai rigori con l’Argentina. Con Mário Zagallo e Franz Beckenbauer è uno dei tre sportivi ad aver vinto i Mondiali sia da calciatore (nel 1998) sia da allenatore.

Negli ultimi dodici anni ha riportato la Francia ai massimi livelli del calcio europeo e mondiale, ma è stato anche criticato in diverse occasioni per non essere riuscito a far giocare la squadra in modo più coraggioso e brillante, soprattutto se si considera l’altissimo livello dei calciatori francesi. Una delle principali critiche fatte a Deschamps riguardava il suo affidarsi troppo alle iniziative dei singoli giocatori, alcuni dei quali molto forti, come Kylian Mbappé o Antoine Griezmann, piuttosto che darle dei principi di gioco riconoscibili ed efficaci.

Agli ultimi Europei la Francia è stata eliminata in semifinale dalla Spagna, una squadra con un’organizzazione collettiva decisamente superiore. Molti media considerano l’ex allenatore del Real Madrid Zinédine Zidane, attualmente senza impiego, il principale candidato per sostituire Deschamps dopo il 2026.