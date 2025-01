Per venerdì 10 gennaio è stato indetto uno sciopero nazionale che riguarderà anche i trasporti locali

Il sindacato Confail-Faisa ha indetto uno sciopero nazionale di quattro ore per venerdì 10 gennaio, «per denunciare la grave situazione economica e contrattuale in cui versano migliaia di professionisti del comparto». Le conseguenze più rilevanti dovrebbero essere per il trasporto pubblico locale in alcune città italiane. Atac, l’azienda dei trasporti di Roma, ha comunicato che ci potranno essere disservizi dalle 8:30 alle 12:30, mentre ATM, l’azienda di trasporti di Milano, ha fatto sapere che potrebbero esserci interruzioni di servizio nella fascia oraria tra le 8:45 e le 12:45.

Sempre venerdì 10 gennaio potrebbero esserci disservizi anche nelle stazioni e negli aeroporti: i sindacati Cobas Lavoro Privato, Coordinamento ferrovieri e l’Assemblea nazionale lavoratori manutenzione Rfi hanno annunciato uno sciopero di 24 ore. Hanno indetto uno sciopero anche i lavoratori di SEA e della società Airport Handling, che operano negli scali degli aeroporti di Linate e Malpensa, e quelli di Aviation Services, all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia.