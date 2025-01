È morto a 86 anni Peter Yarrow, cantante folk del trio Peter, Paul and Mary

Peter Yarrow, cantante folk che negli anni Sessanta raggiunse grandi successi negli Stati Uniti con il trio Peter, Paul and Mary, che reinterpretò canzoni storiche di quel periodo vendendo moltissimi dischi e diventando un riferimento per il movimento dei diritti civili, è morto a 86 anni. Il suo agente ha detto che era malato di tumore alla vescica.

Il gruppo che Yarrow formò nel 1961 con Paul Stookey e Mary Travers diventò uno dei più famosi di quel periodo nella musica folk e di protesta americana, con canzoni proprie come “Puff, the Magic Dragon” ma soprattutto grazie alle cover di canzoni di Bob Dylan come “Blowin’ in the Wind”, “The Times They Are a-Changin’” e “Don’t Think Twice, It’s All Right”, che in certi casi ebbero maggior successo delle originali e aiutarono Dylan a ottenere la prima notorietà. Un grande successo di Peter, Paul and Mary fu anche la reinterpretazione della canzone di Pete Seeger “If I Had a Hammer”, che in Italia diventò poi “Datemi un martello” nella celebre versione cantata da Rita Pavone, privata degli elementi di protesta politica.

Nel 1963 Peter, Paul and Mary parteciparono anche alla marcia su Washington di Martin Luther King Jr., e furono tra i più importanti esponenti del movimento per i diritti civili e contro la guerra in Vietnam nella musica americana. Nel 1970 Yarrow fu condannato per aver abusato di una ragazza 14enne: scontò tre mesi di carcere, e nel 1981 fu poi graziato dal presidente Jimmy Carter. Nei decenni successivi si spese in campagne di sensibilizzazione contro il bullismo nelle scuole.