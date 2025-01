Quasi tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura al possibile accordo fra il governo italiano e la società SpaceX di Elon Musk su un sistema di sicurezza per le telecomunicazioni utilizzate dal governo, anticipato un paio di giorni fa dall’agenzia di stampa Bloomberg e che ieri la presidenza del Consiglio ha smentito che sia concluso. Qualche giornale associa a questa notizia le dimissioni da direttrice dei servizi segreti annunciate da Elisabetta Belloni, il Fatto apre invece sulle trattative per arrivare alla liberazione della giornalista Cecilia Sala, detenuta in Iran, e Libero titola sulla serie tv dedicata a Mussolini tratta dal libro di Antonio Scurati. I giornali sportivi celebrano la vittoria nella Supercoppa italiana di calcio del Milan, che ha battuto 3-2 l’Inter in finale.