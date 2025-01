Justin Trudeau si è dimesso da primo ministro del Canada

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato lunedì le sue dimissioni da leader del partito Liberale e da primo ministro, mettendo fine a una crisi politica che dura da alcuni mesi. Resterà in carica fino a fine marzo, dando tempo al partito Liberale di trovare un nuovo leader: poi si terranno nuove elezioni, per eleggere un nuovo primo ministro. In Canada viene nominato primo ministro il leader del partito che ottiene il maggior numero di seggi in parlamento.

Trudeau, alla guida di un governo di centrosinistra, era da tempo assai impopolare: aveva perso l’appoggio di forze politiche che prima lo sostenevano e anche alcuni membri del suo stesso partito ne avevano chiesto le dimissioni. Senza le dimissioni di Trudeau si sarebbe andati a elezioni nell’ottobre del 2025.

La crisi si era aggravata a metà dicembre, quando Chrystia Freeland, la ministra delle Finanze, aveva annunciato le sue dimissioni, poco prima della presentazione dei risultati economici dell’ultimo periodo, che hanno evidenziato un deficit di bilancio molto più alto del previsto: quasi 62 miliardi di dollari canadesi (circa 41 miliardi di euro). Una settimana dopo Trudeau aveva annunciato il cambio di otto dei 35 ministri del suo governo, ma senza placare le critiche dell’opposizione, né quelle interne al partito.

Nel discorso con cui ha annunciato le sue dimissioni Trudeau ha detto che il parlamento canadese è «paralizzato da mesi» ed è quindi necessario procedere a nuove elezioni per eleggerne uno nuovo. Ha anche detto che le «divisioni interne» al suo partito gli hanno fatto capire che non sarebbe potuto essere il leader dei Liberali nelle prossime elezioni.

Nelle prossime settimane emergeranno le candidature a succedere a Trudeau alla guida dei Liberali: fra i possibili candidati la stampa canadese indica proprio l’ex ministra delle Finanze Freeland, ma anche la ministra degli Esteri Mélanie Joly, il governatore della banca centrale Mark Carney e l’ex governatrice della British Columbia (una delle province canadesi) Christy Clark.

Justin Trudeau ha 53 anni ed era leader dei Liberali e primo ministro del Canada da nove anni. Fu eletto per la prima volta nel 2015 e da allora il suo partito ha vinto le elezioni due volte di seguito. Dal 2019 però non ha la maggioranza in parlamento e nonostante una buona ripresa del paese dopo la pandemia da Covid-19 i consensi nei suoi confronti hanno continuato a diminuire.

I Liberali sono in grave difficoltà anche nei sondaggi: hanno il 22 per cento dei consensi, più o meno la metà del 43 per cento dei Conservatori di Pierre Poilievre. Il Nuovo Partito Democratico (NDP, di sinistra) è il terzo partito con il 19,5 per cento: sosteneva il governo fino allo scorso settembre.