Negli Stati Uniti sono stati cancellati e ritardati migliaia di voli per via delle nevicate in corso

Negli Stati Uniti sono stati cancellati centinaia di voli e ne sono stati ritardati migliaia per via delle abbondanti nevicate che stanno interessando diversi stati, soprattutto nella parte centro-orientale del paese: secondo il sito specializzato nel monitoraggio del traffico aereo FlightAware, per via delle condizioni meteorologiche sono stati cancellati circa 1.500 voli e oltre 2000 sono in ritardo.

L’aeroporto più colpito è quello di Kansas City, nel Missouri, in cui tre quarti dei voli in partenza e metà di quelli in arrivo sono stati cancellati: in vista delle abbondanti nevicate, due giorni fa era stato dichiarato lo stato di emergenza. Per la stessa ragione sono stati dichiarati stati di emergenza anche nel Kentucky, in Virginia, nel Kansas e in Arkansas. Le forti nevicate hanno portato anche a cancellazioni di molti treni da parte di Amtrak, azienda che gestisce tratte ferroviarie in tutti gli Stati Uniti.