La notizia principale sui giornali nazionali di oggi è il viaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti per incontrare il presidente eletto Donald Trump nella sua villa di Mar-a-Lago, in Florida. Tra le altre notizie: si parla ancora di Alessandra Todde, la presidente della Sardegna che è stata dichiarata decaduta per irregolarità nelle spese elettorali e si parla di due nuovi possibili indagati nell’inchiesta sull’omicidio di Piersanti Mattarella, 45 anni dopo. Sui giornali sportivi la notizia principale è la partita di stasera tra Roma e Lazio.