Sui giornali oggi si parla della richiesta dei genitori di Cecilia Sala di mantenere il silenzio stampa sulla vicenda dell’arresto della figlia in Iran: dicono che in questo momento il «dibattito mediatico» che si è sviluppato e le discussioni su cosa si potrebbe o dovrebbe fare rischiano di «allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione». Tra le altre notizie: la decisione del collegio regionale di garanzia elettorale della Sardegna di dichiarare Alessandra Todde decaduta dalla carica di consigliera regionale, e quindi anche da quella di presidente della regione (non è un atto definitivo, e Todde ha già detto che farà ricorso); i dati sugli sbarchi di persone migranti in Italia e sui rimpatri; i rischi per l’aumento dei prezzi dell’energia dopo l’interruzione delle forniture di gas russo; i dieci anni dalla morte di Pino Daniele; e il Milan in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter.