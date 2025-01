È morto a 89 anni lo scrittore inglese David Lodge, autore del romanzo “Il professore va al congresso”

Il primo gennaio è morto a Londra lo scrittore David Lodge, autore di romanzi satirici sul mondo accademico come Il professore va al congresso (1984) e Ottimo lavoro, professore! (1988), pubblicati in Italia entrambi da Bompiani. Lodge aveva 89 anni e nella sua vita era stato anche un critico letterario e un professore dell’Università di Birmingham. I suoi libri erano stati accostati a quelli di altri celebri e apprezzati scrittori umoristici inglesi come P.G. Wodehouse e Kingsley Amis. Nel suo secondo libro autobiografico La fortuna dello scrittore. Memoir 1976-1991 Lodge scrisse che grazie all’adattamento televisivo di Ottimo lavoro, professore! andato in onda su BBC Two nel 1989 la parola “clitoride” era stata pronunciata per la prima volta in prima serata nel Regno Unito, e se ne faceva un vanto.