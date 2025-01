È morta a 91 anni la musicista e cantante Nora Orlandi, nota per aver creato il coro dei “4 + 4”

È morta a 91 anni Nora Orlandi, musicista, cantante e compositrice nota soprattutto per aver creato e diretto il quartetto vocale dei “4 + 4 di Nora Orlandi”. Il gruppo, nato originariamente come “Quartetto 2 + 2”, fu tra i principali cori della musica leggera italiani tra gli anni Sessanta e Settanta, e partecipò a moltissime delle più famose canzoni di quegli anni, oltre che a colonne sonore, sigle di programmi televisivi, sceneggiati e cartoni animati. Nora Orlandi lavorò per molti anni anche come solista, realizzando tra l’altro diverse colonne sonore.