Un neonato è stato trovato morto in una culla termica vicino alla chiesa di San Giovanni Battista di Bari

Giovedì mattina un neonato di circa un mese è stato trovato morto nella culla termica della chiesa di San Giovanni Battista nel quartiere Poggiofranco di Bari, in Puglia. La culla non si trova dentro la chiesa ma in una piccola stanza allestita all’interno degli spazi della parrocchia.

La culla termica – un’incubatrice che ricrea l’ambiente intrauterino e che viene utilizzata di solito per i bambini nati prematuri o sottopeso – venne messa lì nel 2014 per accogliere i bambini i cui genitori scelgono di affidarli a cure altrui, ed è collegata tramite un sistema di allarme allo smartphone del parroco, don Antonio Ruccia. Don Ruccia in questo momento è a Roma e ha raccontato che il suo cellulare questa mattina non ha squillato.

Secondo la Gazzetta del Mezzogiorno, il corpo del neonato è stato trovato da un addetto di un’agenzia funebre, che giovedì mattina era in chiesa per un funerale. L’uomo ha raccontato di avere trovato aperta la porta della stanza in cui c’è la culla, e questo potrebbe aver contribuito al mancato allarme sul cellulare di don Ruccia. Gli operatori del 118 sentiti dalla Gazzetta del Mezzogiorno hanno detto che l’aria nella stanza era fredda e che la culla termica era spenta.